الفنان صلاح عبد الله يؤيد موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أعلن الفنان صلاح عبد الله الرئيس السيسي، دعمه لمواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية واتخاذه القرارت المناسبة في ظل الظروف التي تحدث داخل فلسطين، وقصف مستشفى الأهلي المعمداني، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو المستشفى الذي كان يلجأ له عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين فروا قسرًا من شدة الهجمات التي يتعرضون لها، الأمر الذي ترتب عليه سقوط آلاف الضحايا والشهداء والمصابين.

صلاح عبد الله يدعم قرار الرئيس السيسي

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، أنا العبد لله صلاح عبدالله كمواطن مصري، أفوض وأدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى لقواتنا المسلحة باتخاذ القرارات المناسبة لهذا الحدث الجلل في هذا الظرف التاريخي الصعب».

صلاح عبد الله يتحدث عن غزة

وأضاف صلاح عبد الله: «لم نكن يوما دعاة حرب وكنا دائماً أبداً دعاة سلام ولكن، والله لو فُرِضت علينا فرضاً لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها، والله لو فُرِضت علينا فرضا لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها، والله لو فُرِضت علينا فرضا لا مفر منه فنحن أهلها أهلٌ لها».