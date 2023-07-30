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صلاح عبد الله يتحدث عن كواليس تكريمه من المهرجان القومي للمسرح

كتب:

أبانوب رجائي
08:20 م | الأحد 30 يوليو 2023
تكريم صلاح عبد الله من المهرجان القومي للمسرح المصري

تكريم صلاح عبد الله من المهرجان القومي للمسرح المصري

تحدث الفنان صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عن تكريمه مساء أمس من المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الــ16 التي تحمل اسم الزعيم عادل إمام.

تكريم صلاح عبد الله من المهرجان القومي للمسرح

وقال صلاح عبد الله، عن تكريمه في المهرجان القومي للمسرح المصري، «عندما ذهبت اتبسطت للغاية وكل شيء كان حلو للغاية وكان هناك حالة من البهجة والحب والانتعاش الفني والكل قادم في حالة حب وليس المكرمين بل كل الحضور وهناك كان حالة في الانسجام بين الجمهور حركة المسرح».

نقل قناة الحياة لمهرجان المسرح المصري

وأضاف صلاح عبد الله: «أنا بشكر قناة الحياة لأني عندما انتهيت من حضور حفل تكريمي وذهبت إلى منزلي وجدت عدد كبير من أحبابي مكرمني ومصورين أجزاء من تكريمي بقناة الحياة والناس في البيوت وقناة الحياة وصلت المهرجان للبيوت وذلك حدث هام لأن قبل نقله عبر قناة الحياة لم يكن به الاهتمام الكافي والتليفزيون يلعب دور كبير».

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