صلاح عبد الله يحتفل بنجاح ابنته في الثانوية العامة: «مبروك يا وش الهنا»

هنأ الفنان صلاح عبد الله، ابنته الصغرى «جنى»، بعد نجاحها في شهادة الثانوية العامة، صباح اليوم الاثنين، مؤكدًا أنها تخطت تلك المرحلة بحصولها على مجموع كبير.

مجموع كبير

ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بابنته جنى، وعلق عليها قائلًا: «آخر عنقودي تخطت عقبة الثانوية، مشكلة معظم البيوت المصرية وبمجموع كبير الحمد لله».

وأضاف صلاح عبد الله، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023: «جنى محددة هدفها بغض النظر عن المجموع.. وصاصا ومراته ودنيته وشروقه بناته دعموها بكل إعجاب.. مبروك يا چنى.. يا قلب قلبي أنا.. يا وش السعد والهنا علينا كلنا».

وكُرّم صلاح عبد الله، مساء السبت الماضي، في الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري ضخم، إذ أعرب عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وقال: «أنا جيت عشان أتونس بيكم، بشكركم لحبكم وعطفكم وتعاطفكم».

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال بوابة «الوطن».