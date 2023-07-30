صلاح عبد الله ناعيًا ابن حسن يوسف وشمس البارودي: قلبي معاكم

نعى الفنانان صلاح عبد الله وزينة، عبد الله حسن يوسف، نجل الفنانين الكبيرين حسن يوسف وشمس البارودي، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، غرقًا في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «قلبي معاكم.. الفنان الكبير القدير العظيم حسن يوسف، وحرمه السيدة الفاضلة شمس البارودي.. ربنا يصبركم ويقدركم على مصابكم ويغفر لابنكم ويرحمه ويرزقه النعيم الخالد.. الفاتحة والدعاء لمن نحتسبه شهيدا بإذن الله عبد الله حسن يوسف».

أما زينة، فكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «البقاء والدوام لله ربنا يصبر قلوبكم يارب ويتغمد الفقد برحمته ويجعل عبدالله شفيع لوالديه يارب يبرد قلب أمه وأبوه وأخواته ويلهمهم الصبر والسلوان.. تعازينا الحارة للفنان الكبير حسن يوسف والأم العظيمة شمس البارودي.. ربنا يصبرك.. الله يرحمه ويعفوا عنه ويصبر قلوبكم يارب.. قلبي معاك يا عمر».