«محامو الإسكندرية» ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لليوم الثاني

نظم عدد من المحامين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك لليوم الثاني على التوالي، أمام مجمع محاكم الإسكندرية.

ورفع المشاركون في الوقفة العلمين المصري والفلسطيني، ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، مثل «احكوا وقولوا يا عرفات.. عبد الناصر عمره ما مات»، مؤكدين تأييدهم الكامل لقرارات القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة.

وقال المشاركون في الوقفة، إن هذه الخطوة تأتي نصرة لأهلنا وأشقائنا في فلسطين، ورفضًا لما يتعرضوا له من اعتداءات ورفضًا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

الوقفة التضامنية اليوم الثاني من محامين الإسكندرية

وأكدوا أن الوقفة التضامنية اليوم الثاني على التوالي، جاءت لنصرة أهلنا وأشقائنا في فلسطين، ورفضًا لما يتعرضوا له من اعتداءات، ورفضًا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، التي أشارت إليها القيادة السياسية بالدولة.