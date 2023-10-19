لجنة «القابضة للمياه» تختتم زيارتها لأسيوط لمتابعة جاهزية محطات «البداري وأبوتيج»

أختتمت لجنة الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندسة ماجدة عزيز بطرس الخبير الهندسي بالشركة القابضة للمياه زيارتها لمحافظة أسيوط بمتابعة أعمال محطتي مرشحات مركزي أبوتيج والبداري.

رفع كفاءة المرشحات

جاءت اللجنة طبقا لتوجيهات القيادات السياسية وتصريحات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للمياه لمتابعة حالة محطات مياه الشرب، من حيث خطة التشغيل ودفاتر التشغيل والصيانة ومهمات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وموقف طلمبات محطات التنقية، والتأكيد على وجود خطة تنفيذ خطط التطهير والصيانة، وتحديث حالة المعدات مع عمل خطة لرفع كفاءتها.

أبوتيج المرشحة

وأكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه أسيوط، أن اللجنة تختتم متابعاتها بالمرور على محطة مياه أبوتيج المرشحة والجاري عمل توسعات بها؛ لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 86ألف م3 /يوم وعمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل للمحطة بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، بالإضافة على المرور على محطة مياه البداري المرشحة الجاري عمل توسعات بها لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 103 ألف م3 /يوم لتغذية مركزي ساحل سليم والبداري بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه.

إحلال وتجديد

وأضاف رئيس الشركة أنه جاري أيضا عمل إحلال وتجديد وإعادة تأهيل للمحطة بقيمة 56 مليون جنيها، ضمن المبادرة الرئاسية التى تسعى الى الارتقاء بالخدمات الحيوية للمواطنين.

أكد «الشرقاوى» على ضرورة تلافي الملاحظات التي أفادت بها اللجنة في مرورها على عدد من محطات المياه المرشحة طبقا للخطة الزمنية المسموح بها للتأكيد على الحالة الفنية والوضع الراهن للمحطة .