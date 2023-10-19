طلاب جامعة أسيوط ينظمون مسيرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية

انطلقت منذ قليل مسيرة حاشدة لطلاب جامعة أسيوط، لدعم الانتفاضة الفلسطينية، والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي وتأييد قرارات الدولة المصرية تجاه الأحداث الأخيرة في غزة، وذلك بمشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة.

دعم القضية الفلسطينية

ورفع الطلاب المشاركين أعلام دولة فلسطين ولافتات تندد بالاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، مرددين هتافات «يا مقاومة شدي الحيل قاعد خطوة للتحرير.. تسقط تسقط إسرائيل لا لتهجير الفلسطينيين، تسقط قتلة الأطفال وقول متخفشي الاحتلال لازم يمشي».

منع تهجير الفلسطينيين

وجابت المسيرة الحاشدة كليات الجامعة وأمام القرية الأولمبية والمبنى الإداري لجامعة أسيوط وسط مشاركة واسعة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ومنع تهجير الفلسطينيين من أرضهم ودعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيال القضية الفلسطينية.

أهالي أسيوط

ونظم أهالي أسيوط أمس مظاهرة حاشدة بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية رافعين أعلام مصر وفلسطيين، ولافتات تدعم أهالي غزة وفلسطين.