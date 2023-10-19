محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تسريعة وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتنمية المحلية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة، مشيرًا إلى أنّه يتابع باستمرار المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

مشروعات الصرف الصحي

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ في المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في قطاعات «الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري»، وما تمّ تنفيذه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بحث المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

مشروع إنشاء كوبري منقباد

كما بحث الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، وخطوط السكة الحديد بالطريق الزراعي «أسيوط - القاهرة» بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، والأعمال الجارية للانتهاء منه.