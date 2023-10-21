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سعر اليورو اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك

كتب:

محمد سيف
08:00 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
اليورو

اليورو

سجل سعر اليورو اليوم السبت 21-10-2023، حالة من الاستقرار في البنوك، وتقارب السعر بشكل كبير في البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا للأسعار المعلنة مع البنك المركزي.

تنشر«الوطن» سعر اليورو اليوم السبت 21-10-2023 في البنوك الحكومية والخاصة، وهو كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت 21-10-2023، داخل البنك الأهلي المصري 32.39 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.39 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.53 جنيه للشراء، و32.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي وصل إلى 32.74 جنيه للبيع، و32.49 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للبيع و32.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم، في بنك التعمير والإسكان، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.

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