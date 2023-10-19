غادة علي: نفوض الرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه القضية الفلسطينية

قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نشاهد اليوم مجازر تحدث في فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولا نملك إلا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا، فليس للأمر غيره، مشيرا إلى أن الرئيس صاحب قرارات حاسمة، وننتظر منه القرار المناسب كعادته.

الأراضي الفلسطينية

وأوضحت نائبة التنسيقية، خلال كلمتها في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن المجتمع الدولي والمؤسسات التى تدعي أنها حقوقية، الحرية مسلوبة طالما فلسطين مكبلة، وكل من ينادي بحقوق المرأة كلامه مكذوب، طالما عانت المرأة الفلسطينية، وكل من ينادي بحقوق الطفل فكلامه أيضا مكذوب، طالما أطفال فلسطين يشردون ويقتلون.

تفويض الرئيس السيسي

وتابعت النائبة غادة علي: «باسمي واسم نائبات وسيدات مصر أفوض الرئيس السيسي، وملايين الشباب ننقل صوتهم ونبضهم جميعهم، داعمين لقرارات الرئيس السيسي، ولا للتهجير وأرض سيناء والأمن القومي المصري خط أحمر، لن نقبل المساس به».