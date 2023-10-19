عضو بـ«النواب»: صمت المجتمع الدولي يجعله شريكا في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

قال النائب محمد عبد العزيز إننا ندرك جيدا أن أهلنا في فلسطين يواجهون مجرما دوليا، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة فاقت كل حدود الجرائم على مر التاريخ، موجها التحية لصمود ونضال الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعه وتحقيق دولته المستقلة.

الأمن القومي لا يمكن المساس به «خط أحمر»

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أنّ الموقف المصري الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الأمن القومي لا يمكن المساس به «خط أحمر».

مصر قلب الأمة العربية النابض

وأشار إلى أن الشعب يقف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي دفاعا عن كرامة الأمة العربية والأمن القومي المصري، ومصر هي قلب الأمة العربية النابض، والضامن لبقاء الأمة العربية وعدم تصفية القضية، والجيش المصري والقوات المسلحة مؤيدة من كل الشعوب العربية وكل المحبين للحق والعدل، ونرى المجتمع الدولي شريك في هذه الجريمة بالصمت الفاضح والدعم المتواصل لكيان الاحتلال، وقد تحول مجلس الأمن لأضحوكة لا يستطيع أن يأخذ قرارا، ولا يجب أن يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان مرة أخرى.