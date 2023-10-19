ضبط 384 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عدداً من الحملات لضبط الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بمركز ومدينة الرياض، من خلال المرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية.

ضبط 384 عبوة أدوية بيطرية محظورة

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 صنفا بإجمالي 384 عبوة أدوية بيطرية ما بين «محظورة، ومنتهية الصلاحية، وبدون بيانات»، وجرى تحرير محضر بالمخالفة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والرائد أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وتشكلت اللجنة من الدكتور مجدي كامل، رئيس قسم التأمين، والدكتور محمد علاء، رئيس قسم التعويضات، ومحمد عبد القوي مفتش مباحث التموين، وبرفقته القوة السرية.

استمرار الحملات التفتيشية على عيادات ومراكز بيع الأدوية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.