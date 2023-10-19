جامعة كفر الشيخ تُشارك في الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية

شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ في دورة الاستراتيجية والأمن القومي، بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي عُقدت بالتعاون مع وزارة الشباب «الإدارة العامة للبرامج التطوعية والثقافية»، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية عقد هذه الدورات بكلية الدفاع الوطني ممثلة في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر وجناح العلم العسكري، منوها بأهمية برنامج الاستراتيجية والأمن القومي كخطوة قوية في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومي وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية.

وأضاف «دسوقي»، أنّ الاستراتيجية والأمن القومي منظومة الأساليب والوسائل العلمية والعملية القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي؛ لافتاً أنّ تنفيذ تلك الاستراتيجية القومية يتطلب استخدام الإمكانات القومية المتاحة تحت جميع الظروف من أجل إنتاج أقصى سيطرة ممكنة على العدو عن طريق التهديدات؛ بهدف تحقيق مصالح الأمن القومي للدولة.

سلسلة محاضرات بها معلومات تاريخية وثقافية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ الدورة التدريبية تضمنت سلسلة من المحاضرات قيمة المعلومات التاريخية والثقافية والسياسية، حيث تمحورت الدورة التدريبية حول مفهوم الدولة، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، ونظرية الأمن الإسرائيلي، والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي، والتنمية في مواجهه الإرهاب، والتغيرات السياسية الإقليمية وانعكاسها على توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط، وماهية الإرهاب، ودور القوات المسلحة في التنمية، واليهود عبر العصور، ومصر بين الحاضر والمستقبل، ومبادئ الاستراتيجية القومية، ومخططات تقسيم المنطقة العربية، ومواجهة الفكر المتطرف للإرهاب، والأمن المائي المصري.