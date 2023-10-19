طلاب مدارس كفر الشيخ يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، كما شهد طابور الصباح كلمات دعم للفلسطينيين وموقف مصر الداعم تجاه القضية الفلسطينية، إضافة للدعاء والتضرع لله لنصرتها.

دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم اليوم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين فى طابور الصباح بجميع مدارس المحافظة، تضامناً معهم.

وأعرب محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تضامن قطاع تعليم المحافظة وجميع العاملين والطلاب مع القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه أحداث غزة والقضية الفلسطينية.

مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نظمت أمس مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسى تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وشارك في الوقفة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وقيادات المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية والمُعلمين فى وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني بميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ.

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام المديرية، متجهة للوقوف بميدان النصر بكفر الشيخ، لتُعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن كافة القيادات والعاملين بالتعليم، موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

ونكست محافظة كفر الشيخ، الأعلام بكافة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي «المعمداني» بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق لمدة 3 أيام، اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر حتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.