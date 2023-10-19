تنظيم قافلة بيطرية مجانية بإدارة فوه في كفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية بيطرية بإدارة فوه، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري المجاني على من الماشية والطيور

وتمكنت القافلة الطبية البيطرية المجانية من توقيع الكشف البيطري الماشية والطيور لأهالي فوه، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

جاء ذلك، بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وبحضور الدكتور عماد عبد العزيز، والدكتور محمود غالب، بإدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور حمادة فليفل، مدير إدارة فوه البيطرية، والاطباء والمعاونين والعمال بإدارة فوه البيطرية.

استمرار عمل القوافل الطبية البيطرية المجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.