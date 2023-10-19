وقفة تضامنية للمعاهد الأزهرية في الإسكندرية لرفض تهجير الفلسطينيين (صور)

نظمت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية وقفة تضامنية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية في طابور الصباح على مستوى معاهد المنطقة، تضامنًا الأزهر الشريف مع القضية الفلسطينية، ودعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وقفات في 116 معهدا بالإسكندرية

وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية، إن الوقفة التضامنية جاءت عبر 116 معهدا في الإسكندرية بعدد الطلاب والطالبات والتلاميذ الذى يزيد عن 65000 ألف، بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات والإدارات التعليمية.

وأضاف في بيان، أنه حرص على مشاركة طالبات منطقة الإسكندرية الأزهرية وقفتهم الاحتجاجية التضامنية وذلك بمعهدي فتيات سموحة وسموحة الابتدائي النموذجي.

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضح أن موقف الأزهر الشريف واضح ومتضامن مع إخواننا في فلسطين، مؤكدًا رفض كل الجرائم والمجازر الوحشية والبربرية التي ارتكبها المحتل، وضرب مستشفى المعمداني واستهداف الأبرياء والمرضى والأطفال والنساء والشيوخ وحصد أرواح مئات الضحايا والمصابين.