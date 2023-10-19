ضبط 70 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملة مكبرة على أسواق مطوبس للرقابة على الأسواق، والمحلات والمطاعم لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالأسعار والحالة التموينية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة.

ضبط 70 كيلو قطع دواجن وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 كيلو قطع دواجن وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ببندر مطوبس، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر.

وتشكلت اللجنة من مديريات الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بقيادة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وإيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور على الفتياني، مدير إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور هنداوي حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس، وسعد حلبية، مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطوبس، وأسامة لبيب، والدكتور السيد الورداني، المفتشان بإدارة تموين مطوبس.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.