فحص 1082 حالة في قافل طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية شاملة إلى قرية الناصرية والقري المجاورة بمركز الرياض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

إطلاق القافلة الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، وأشرف على قطاع الطب البشرى الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سلامة عثمان، بكلية الطب البيطري، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والطب البيطري، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي».

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية بالقري الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري.

إجراء الكشف الطبي على 1082 حالة من أبناء قرية الناصرية والقرى المجاورة

ووجه رئيس الجامعة، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، مشيراً إلي أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1082 حالة من أبناء قرية الناصرية والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة.

وفي سياق متصل، شهدت القافلة البيطرية إقبالاً كبيراً من الأهالي أيضاً، وتم إجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي 225 حالة باطنة، و110 حالة توليد وتناسليات، و45 حالة جراحة، و146 حالة أمراض معدية، و360 من الدواجن، بإجمالي عدد 886 حالة.