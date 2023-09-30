جامعة كفر الشيخ تنهي استعداداتها لاستقبال طلابها الجدد والقدامى

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتهاء الجامعة من الاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2023/2024 الذي يبدأ أول أكتوبر الجاري حيث تستقبل الجامعة الطلبة بمختلف كلياتها وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علاوة علي إقامة مختلف كليات جامعة كفر الشيخ مع بداية العام الجامعي بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

انتهاء كافة الترتيبات للعام الجامعي الجديد

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، التي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

استقبال الطلاب الجدد والاستعداد التام

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامي بداية من الأسبوع الجاري، مؤكداً أن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق.

انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية

وأكد الدكتور «عبد الرازق»، أنه جرى انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى استعداد المدن الجامعية على أكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد لعدد من المباني وقاعات الاستذكار، والمطعم ودورات المياه، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغتربين، وخلق أجواء مناسبة لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بجاهزية المستفي الجامعي ومستشفي الطلبة لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمرضى.

وطالب «دسوقي»، عمداء الكليات والوكلاء والأساتذة بفتح أبوابهم للطلبة للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

إعداد برامج للأنشطة الطلابية وإعلانها

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجامعة كفر الشيخ، أنه تم وضع خطة شاملة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلبة، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج للأنشطة الطلابية وإعلانها، لتنفيذ أنشطة توفر للطلبة الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.