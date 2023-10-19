النائب محمد الجارحي يطالب بسرعة طرد السفير الإسرائيلي من مصر

طالب النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم.

وأوضح «الجارحي»، أنه على مدار الأيام الماضية تابع المصريون والعالم أجمع، الأحداث الجارية في قطاع غزة، بقلوب يعتصرها الحزن والألم، مُخلِّفةً آلاف الشهداء والمصابين، فضلًا عن الاستهداف المستمر والمُمنهَج للمدنيين، واستمرار التعنت والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف غير العسكرية.

وطالب الجارحي بسرعة طردِ سفير الكيان الصهيوني من مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب، مكررا أنه لم يعد مرحباً به، وفَقَدَ مبرر وجوده، فإسرائيل لم تتركْ بابًا للتفاوضِ أو التهدئة.

وأكد الجارحي، أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر، وأي محاولات للتهجير القسري لأهالي غزة مرفوضة، ومخطط الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ضَرْبٌ من الأوهام والخيال، ومصر تصدت له بكل قوة وحزم.

القضية الفلسطينية

أشاد «الجارحي» برسالة الرئيس السيسي في هذا الشأن، كونها واضحة وحاسمة، بأننا لن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أنه موقف يعبر عما يدور بقلب وعقل وضمير كل مواطن مصري.

وأعلن تأييده لقرارات الدولة المصرية، بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيدا بالجهود الوطنية الرسمية والشعبية، والإدانة القوية لقيام جيش الاحتلال، باستهداف معبر رفح أكثر من مرة، مطالبا باتخاذ بعض الإجراءات الرسمية التصعيدية تجاه الكيان الصهيوني؛ للتعبير عن الغضب الشعبي المصري، وممارسات هذا الكيان الوحشي، مؤكدا ثقته في القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات الوطنية، بأن الردَّ سيكونُ بقدر الحدث الإجرامي الذي وقع بحق الأشقاء في قطاع غزة.