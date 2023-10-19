القصبي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.. ومن يدعمها لا ضمير له

أدان عبدالهادي القصبي، عضو مجلس النواب، الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنّ ما تفعله إسرائيل لا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وقال القصبي، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إنّ إسرائيل زُرعت نبت شيطاني في أرض عربية فلسطينية طاهرة، وأنّ الدول الداعمة لإسرائيل ما عرفت يوما حقا لإنسان أو قيم أو ضمير يتصدى لأطماعهم.

ووجّه عضو مجلس النواب، رسالة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: «أيها الشعب الشقيق القوي الأبي، اصبروا وصابروا ورابطوا، والله معكم وشعب مصر معكم».

وأضاف القصبي: «أما الرئيس السيسي، فقد كان القائد الذي عبّر عن الشعوب العربية بكل عزة وقوة، ونحن نؤيدك وندعمك ونفوضك في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وأمن مصر القومي».