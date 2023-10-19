خبير يحذّر من استمرار الحرب في غزة: تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

ألقت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة مؤخرا بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم الأسعار، وزيادة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وكالة فيتش تضع تصنيف ديون إسرائيل تحت مراقبة سلبية

في هذا السياق، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية لإسرائيل «A+» تحت مراقبة سلبية، بسبب تصاعد الصراع مع حركة حماس، واحتمال توسع نطاق الحرب في غزة.

العدوان الإسرائيلي على فلسطين سيتسبب في كوارث عالمية

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ العدوان الإسرائيلي على فلسطين سيتسبب في كوارث عالمية، حيث ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة مخاطر الهجرة غير الشرعية، واضطراب أسواق السياحة.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في إسرائيل

ويُتوقع أن يعقد بنك إسرائيل اجتماعا خاصا للجنة سياسته النقدية في 23 أكتوبر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على عملته المحلية «الشيكل»، حيث توقع محللون أن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة.