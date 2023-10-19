لليوم الرابع.. إقبال طلاب جامعة كفر الشيخ للتبرع بالدم لمصابي غزة

شهدت حملة التبرع بالدم التي نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، بجامعة كفر الشيخ، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، إقبالاً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة لليوم الرابع علي التوالي.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية

فيما تواجدت الفرق الطبية لتلقي التبرعات بالدم أمام كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع.

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من جانب طلاب جامعة كفر الشيخ منذ انطلاقها يوم الاثنين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن على أنّ الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي غزة

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا إلى أنّ هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.