حملة مكبرة للتفتيش على المحال والصيدليات.. وتحرير 120 محضرا بالإسكندرية

شن حي العامرية أول بالإسكندرية، حملة مكبرة بمشاركة جميع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة الدورية والتفتيش على المحال العامة والصيدليات والأسواق، ورصد المخالفات الموجودة بها، وكذلك التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

قال السيد موسى رئيس حى العامرية أول في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة استهدفت شوارع الجمهورية ومجمع مسعود والبردويل ومستشفى بدوى ومساكن غرب النوبارية والطريق الصحراوي، إذ جرى التفتيش على 9 من المحال العامة و5 صيدليات، حيث أسفرت عن تحرير 120 محضر مخالفة متنوع، والتحفظ على 61 حالة إشغالات متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.

مشاركة جميع الجهات

وأشار رئيس الحي، إلى أن الحملة جاءت بحضور دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، بمشاركة الطب البيطري، ومديرية التموين، ومندوبي التفتيش الصيدلي، والرقابة على الأغذية، والشؤون الصحية وشركة المياه، والصرف الصحي، وإدارة الرقابة والرصد البيئي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارة الرخص، وشؤون البيئة، والمتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، وجميع الإدارات المعنية بالحي.