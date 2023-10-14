حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشوارع «العامرية أول» في الإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، استمرارا الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي.

التحفظ على الإشغالات

وقال رئيس حي العامرية أول في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة استهدفت شارع الجمهورية والطريق الصحراوي ومربع الورش، وتم التحفظ على 20 حالة إشغال متنوعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع استمرار الحملات اليومية واستهداف جميع الشوارع بنطاق الحي للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على الطرق وتعريض حياة المواطنين للخطر والتسبب في الأزمات المروية وإعاقة حركة السير.

رفع كفاءة الشوارع

وأضاف أنه استكمالا لجهود الحي لرفع كفاءة النظافة بالشوارع ورفع المخلفات، قامت إدارة النظافة وجميع الإدارات المعنية، بالاشتراك مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالمحافظة، باستكمال الأعمال برفع مخلفات صلبة وأتربة على مصرف غرب النوبارية بعدد 8 سيارات بوزن 20 طن للسيارة، بإجمالي نحو 160 طن مخلفات وأتربة، كما قامت إدارة الرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، برفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وعبد القادر وقرى النهضة وحول المدارس.