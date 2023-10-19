حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة تتضامن مع غزة.. وقفات احتجاجية وتعليق الأنشطة

شهدت حملات المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024، تضامنا واسعا مع الأحداث في فلسطين، إذ نظمت وقفات ضد العدوان على غزة، في حين علقت إحدى الحملات أنشطتها ليومين تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

البداية من حملة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، التي نظمت وقفة احتجاجية ضد القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني، الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعلنت الحملة، تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظا على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

حملة المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة

أما بالنسبة لحملة المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فقد نظمت وقفة رمزية لمناصرة القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان على غزة شارك في الوقفة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام وعدد من قيادات وأعضاء الوفد.

تعليق أنشطة حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ليومين

وبالنسبة لحملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، فقد أعلنت عن تعليق أنشطتها يوم 18 و19 من شهر أكتوبر الجاري تضامنا مع أهالي فلسطين، وتنديدا بأعمال الاعتداءات الوحشية على المدنيين في قطاع غزة، التي بلغت أقصاها باستهداف مستشفى المعمداني الأهلي وبما يخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية وحدادا ًعلى أرواح الضحايا من جراء هذه الاعتداءات.