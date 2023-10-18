غلق باب تلقي اعتراضات مرشحي الانتخابات الرئاسية اليوم

تنتهي الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأربعاء، من تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وحددت مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 أكتوبر، وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

تقديم طلبات الاعتراض

وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تمّ تقديمها.

4 مرشحين على مقعد الرئاسة

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.