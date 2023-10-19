تعرف على حالات إعادة الانتخابات الرئاسية 2024.. قانوني يوضح

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر المقبل.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» ماذا تعني جولة إعادة الانتخابات، والظروف التي تستدعي الإعادة.

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، أن جولة إعادة الانتخابات تحدث في حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في الدورة الأولى، فيتم دعوة المرشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، للنزول للجولة الثانية.

يجوز لأكثر من اثنين من المرشحين أن يشاركوا في جولة الإعادة

وأضاف أن المرشح الفائز هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الثانية، مشيرا في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه يجوز لأكثر من اثنين من المرشحين أن يشاركوا في جولة الإعادة، وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 5 و 6 و7 يناير المقبل لبدء انتخابات الإعادة في الخارج، فيما حددت أيام 8 و 9 و 10 لجولة إعادة الانتخابات في الداخل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة المبدئية لأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، وهم السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والسيد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والسيد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والسيد حازم عمر، رئيس الحزب الشعب الجمهورية.