محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر قاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام بطور سيناء، اجتماعًا لكافة للجهات المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وحرص المحافظ خلال الاجتماع على متابعة كافة الاستعدادات لضمان تهيئة الأجواء المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بحرية تامة، وإنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الانتخابات التي ستقام في 10، 11، 12 ديسمبر من العام الجاري.

تأمين المقار الانتخابية

كما طالب محافظ جنوب سيناء بضرورة تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقارالانتخابية، ووجه بفتح غرفة العمليات بجميع المدن والمديريات وربطها مع الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء، وشرم الشيخ، وتوفير عربة إسعاف وعربة إطفاء في محيط مقار اللجان، مع إتخاذ كافة التدابيراللازمة لتسهيل إجراءات التصويت، ومراعاة الفئات الخاصة، وذوي الهمم وتوفير ما يلزم لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية والتأكيد على أعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكدس

كما شدد على ضرورة اتخاذ إدارة المرور كافة التدابير اللازمة لمنع التكدس والازدحام خلال فترة الإدلاء بالأصوات للناخبين.

حضر الاجتماع اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وممثلي كافة الجهات المعنية في إجراء الانتخابات الرئاسية.