أماكن التظاهرات في المحافظات لدعم القضية الفلسطينية غدا

تشهد محافظات مصر خلال الساعات الماضية تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، وخاصة عقب حادث مستشفى المعمداني الذي راح ضحيته مئات الضحايا من الأطفال والنساء، وأعلنت الجامعات بمحافظات مصر دعمها للشعب الفلسطيني من خلال حشود الطلاب داخل حرم الجامعات تعبيراً عن دعمهم للفلسطينيين، ووجهت كافة القيادات السياسية الدعوة لتظاهرات غداً الجمعة بكافة محافظات مصر.

أماكن تظاهرات دعم فلسطين

ويقدم «الوطن» أبرز الأماكن التي يتظاهر بها المواطنون غداً الجمعة بمحافظات مصر المختلفة لدعم القضية الفلسطينية، وذلك وفقًا لبيان أعلنت عنه بعض الكيانات السياسية التي حصلت على تصريح بتنظيم مظاهرات غداً عقب صلاة الجمعة، لدعم الدولة والقيادة السياسية في مواقفها الرافضة لتهجير مواطني غزة من منازلهم، والمطالبة بضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

خريطة التظاهرات لدعم فلسطين غدا

الجيزة: ميدان الحصري بأكتوبر.

القاهرة: شارع النصر بمدينة نصر.

الإسكندرية: ميدان محطة سيدي جابر.

القليوبية: ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

الغربية: منطقة الاستاد.

مطروح: ميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

الدقهلية: ميدان المحافظة.

المنوفية: شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

الشرقية: ميدان المحافظة.

كفر الشيخ: ميدان النصر.

البحيرة: ميدان جلال قريطم.

دمياط: ميدان الساعة.

بورسعيد: ميدان 3 يوليو.

الإسماعيلية: ميدان الممر بمدينة الإسماعيلية.

شمال سيناء: ميدان الساعة بمدينة العريش.

السويس: ميدان إسماعيل يس.

جنوب سيناء: ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ.

الفيوم: ميدان السواقي.

بني سويف: ميدان الزراعيين.

المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا.

أسيوط: ميدان المجذوب.

سوهاج: ميدان الشبان المسلمين.

قنا: ميدان الساعة: الأقصر: ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

أسوان: ميدان المحطة.

الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة.