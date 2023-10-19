كاتب أردني: حل القضية الفلسطينية بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

قال مجيد عصفور، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، إن حل القضية الفلسطينية يكمن في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المسقلة، مشيراً إلى أنه قبل السابع من أكتوبر الجاري، كان الحديث عن حل الدولتين من قبل الأردن ومصر وبعض الدول العربية، لا يلقى أي صدى لدى الغرب، خاصةً القوى الكبرى.

حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف الكاتب والمحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» مساء اليوم الخميس: «الآن وبعد السابع من أكتوبر، تجتمع هذه الدول، وهذه المشكلة لا يمكن أن تبقى بلا حل، وتظل حقوق الشعب الفلسطيني مسلوبة، ولا تستقر المنطقة بدون أن ينال هذا الشعب حقوقه، وحتى تستقر المنطقة، لابد من الالتفات إلى جذور المشكلة، وإعطاء هذا الشعب حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران)1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع: «أحياناً تصدر عن الصحافة الإسرائيلية بعض الأراء فب اتجاه التوقف عن سيناريوهات الحرب المتكررة، والاجتياحات المتكررة، لأنه في النهاية الكل خاسر، سواء في الأرواح والاقتصاد وفي الحياة الهادئة المستقرة، ولكن هذا الكلام حينما يصدر عن الإسرائيليين أحياناً، يكون من باب ذر الرماد في العيون».