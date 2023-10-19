شروط التقديم في مسابقة الترجمة بجامعة المنيا.. آخر موعد للتسجيل

أعلنت كلية الألسن في جامعة المنيا عن عقد ورشة ترجمة مرئية في اللغات الإنجليزية، والألمانية، والإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، والصينية، وسيتم تسليم جائزة للفائز بالمركز الأول، كما سيتم تسليم شهادة تقدير للمركزين الثاني والثالث في كل لغة.

شروط مسابقة كلية الألسن

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن شروط المسابقة تشمل الآتي:

1. أن يكون المشترك من طلاب الكلية فقط.

2. أن تقدم ترجمة الفيديو في شكل subtitles أو voice over، ولن يعتد بأي ترجمة مرسلة في ملف Word أو أي ترجمة خارج الفيديو.

3. أن تُرسَل الترجمة على الإيميل الآتي: translation.workshop23@gmail.com قبل يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023.

4. أن يتم وضع عنوان للإيميل موجود به اسم الطالب، الفرقة، القسم، اللغة المترجم إليها ولن يعتد بأي إيميل مرسل بدون عنوان.

لقاء تعريفي لطلاب الفرقة الأولي

وفي وقت سابق، تم عقد اللقاء التعريفي للفرقة الأولى بقسم اللغة الفرنسية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها رئيسة القسم أمل عبد الستار عبدالله بمناسبة العام الدراسي الجديد، واستعرضت فيها أهم النقاط التي ينبغي على طالب الفرقة الأولى معرفتها، وهي: مهارات تعلم اللغة الفرنسية ومجالات العمل بعد التخرج في مجال اللغة الفرنسية، والحديث عن نماذج من الخريجين في مجالات عمل مختلفة والتنويه عن اللقاء السنوي الذي يعقد مع الخريجين للحديث عن تجاربهم في سوق العمل.