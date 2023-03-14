جامعة المنيا تناقش رسالة ماجستير حول تحسين إدارة الطرق بالمنيا

ناقش الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد أحمد عبدالمعز، المعيد بقسم الهندسة المدنية بجامعة المنيا، كـ«محكم خارجي»، والتي جاءت بعنوان «تحسين نظام إدارة صيانة الطرق في مدينة المنيا بجنوب مصر».

تهنئة لرئيس جامعة المنيا

واستقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مساء الاثنين، رئيس جامعة أسوان، حيث قدم الثاني التهنئة للأول بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة جامعة المنيا.

وقدم «عثمان» التهنئة لـ«فرحات» متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة قيادته للجامعة؛ لتحقيق مزيد من تقدم الجامعة ورفعتها، إذ أعرب الجانبين عن تطلعهما في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين الجامعتين، وتبادل وجهات النظر على كافة الأصعدة البحثية والعلمية.

تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية

وخلال الزيارة تم تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا الذي يعد نقلة نوعية في آلية الاختبارات والتقييم للطلاب، إلى جانب تفقد مركز الفنون والآداب والمؤتمرات والتعرف على نشاطاته خلال موسمه الثقافي لهذا العام.

وأعرب «فرحات» عن خالص شكره وسعادته بزيارة رئيس جامعة أسوان، مؤكداً على حرصه نحو تعزيز أطر التعاون، وتبادل الرؤى بين الجامعتين، بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق سواء على المستوى التعليمي والبحثي أو بالقطاع الطبي.