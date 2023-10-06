بالبدلة الصفراء.. طالب يبدأ العام الدراسي على طريقة «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

انتشرت مؤخرًا صور لطالب يُدعى خالد الجيوشي، يدرس في الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان في إحدى الجامعات الخاصة بمحافظة المنيا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لفت انتباه الكثير بظهوره في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد وهو يرتدي زيًا مشابهًا للبدلة الصفراء التي ارتداها الفنان محمد هنيدي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

أشارك في الأعمال المسرحية داخل الجامعة

قال الطالب خالد الجيوشي لـ«لوطن»، إنه إلى جانب دراسته في الكلية، يشارك أيضًا في بعض الأعمال المسرحية داخل جامعته في محافظة المنيا، وأنه قدم فكرة ارتداء زي مستوحى من زي الشخصية التي قام بها الفنان محمد هنيدي في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» لإدارة الجامعة، وبالفعل وافقت الإدارة على تنفيذ هذه الفكرة وتم تنفيذها خلال العروض الفنية الترفيهية في اليوم الأول من الدراسة.

صعوبة الحصول على «البدلة الصفراء»

وأعرب الطالب خالد الجيوشي عن فرحته لموافقة الإدارة على فكرته في اليوم الأول من بدء الدراسة، وأوضح أن الإدارة رأت في هذا الأمر فرصة لتقديم ترفيه للطلاب، خاصةً الطلاب الجدد، وتخفيف التوتر الذي يمكن أن يصيب بعضهم خلال هذه المرحلة الجديدة من حياتهم الدراسية.

وأشار الجيوشي إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا في البحث عن البدلة الصفراء في العديد من المحلات، ونجح في الحصول على السترة فقط دون البنطال، وعندما لم يجد الزي الكامل، فكر في شراء القماش وتفصيله للحصول على الزي الذي يرغب به وهو ما تم بالفعل.