جوتيريش: مصر تثبت أنها عماد السلام بتدخلها للتهدئة في غزة

ثمن سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش دور الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل القضية الفلسطينية قائلا إنه هنا في مهمة سلمية في أزمة حالكة لم ترها المنطقة منذ عقود.

مصر عماد السلام

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن مصر تثبت لنا من جديد أنها عماد السلام والمسؤولة بل والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، مؤكدًا أنه كلما زادت الحروب كلما زاد العنف والخسائر الإنسانية.

احترام وحماية المدنيين

وأكد أن القانون الدولي الإنساني، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، يجب أن يتم احترامه وحماية المدنيين وهو أمر له أهمية قصوى وأن أي هجوم على منشأة تعليمية أو طبية أو مقرات للأمم المتحدة هو هجوم على القانون الدولي.

المطالبة بإطلاق الرهائن

ووجه أمين عام الأمم المتحدة الدعوة لحماس لإطلاق سراح المختطفين، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المعونات إلى غزة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الشكوى والمعاناة التي يعاني منها قطاع غزة خلال السنوات الماضية ولكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن.

ضرورة وقف إطلاق النار

ودعا لوقف إطلاق النار على أسس توفير الإغاثة الإنسانية وتوصيل قوافل الإغاثة من المياه والطعام والأدوية مشيرًا إلى أن الأمراض تنتشر والناس تموت «وقد هالني ما رأيته من صور الدمار والموت في المستشفى الأهلي المعمداني».

وقال إن المدنيين في غزة يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة، ونحتاج إلى توصيل الماء والغذاء والوقود لهم بحجم كبير وبشكل مستدام وهي ليست عملية صغيرة ندعو إليها، ولكننا ندعو لجهد مستمر لإيصال المعونات الإنسانية لشعب غزة، وعلينا أن نتأكد من دخولها بأمان ويتم توزيعها.

أهمية زيارته للقاهرة

وأوضح أنه يزور القاهرة لكي يقوم برعاية توزيع الخدمات والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وشدد على أن المعبر مع غزة ومطار العريش هما قناتان أساسيتان لحياة من يعيشون في القطاع.

وأضاف أن وقف إطلاق النار يعد جزءًا لا يتجزأ وأساسي وذلك للعمليات الإنسانية مشيرًا إلى أننا سنقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن من مصر.

وشدد على أهمية الوصول إلى الحل الدائم والعادل مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حل دون إقامة دولة فلسطينية حرة بجانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة بالأمن والأمان داخل حدودها إعمالًا بالمواثيق والمقررات الدولية والأممية.