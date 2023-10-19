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وزير الخارجية: أشيد بنداء الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

محمد عزالدين
06:44 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول التصعيد غير المسبوق للأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية الواسعة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وسائر دول المنطقة.

وأشاد «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، بالنداء الدولي الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتوصل لوقف فوري وإنساني لإطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين في ظل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة بسقوط آلاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم.

 

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