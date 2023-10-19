الأمم المتحدة: 50 ألف حامل في غزة لا يمكنهن الحصول على الخدمات الصحية

يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان (وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية) أن هناك 540,000 امرأة في سن الإنجاب تعيش في غزة، من بينهن 50,000 حامل حاليًا، ومن المتوقع أن تلد 5,500 امرأة في الشهر المقبل.

تحديات في قطاع غزة

وأوضح الصندوق أن أولئك النساء تواجهن تحديات كبيرة وسط الحصار، حيث لا يقتصر الأمر على افتقارهن إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الولادة الآمنة ونفاد مخزون الإمدادات المنقذة للحياة فحسب، بل يفتقرن أيضًا، مثل جميع المدنيين في غزة، إلى ملاذ من القصف والقدرة على الحصول على الغذاء والماء.

أزمة في تخزين الأدوية والإمداد الطبية

ويقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضًا بتخزين الإمدادات مسبقًا، بما في ذلك الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وحقائب الصحة الإنجابية المشتركة بين الوكالات، على الحدود، من أجل تقديم المساعدات بشكل عاجل عند استعادة إمكانية الوصول.