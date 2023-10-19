أول تعليق من أسرة الطفل «كمال» بعد استشهاد إخوته في غزة.. بحاجة لتدخل جراحي

طفل لم يتجاوز عمره الـ15 عاما، يجلس على كرسيه المتحرك لتوديع أشقائه بعد استشهادهم، في مشهد إنساني اقشعرت له الأبدان «يا كمال يا كمال.. كان عايش والله» لتكن هذه الكلمات أيقونة لا يزال صداها باقيًا في الأذان حتى الآن، ليحصد مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز بضع دقائق إعجاب الوطن العربي، لتتواصل «الوطن» مع عمه معتز كمال ابوطير، الذي كشف عن حالته الصحية واين هو الآن؟.

عم الطفل كمال يروي آخر التطورات الصحية للطفل كمال

كشف معتز كمال ابو طير، عم الطفل كمال ابو طير الطالب في الصف السادس الابتدائي، الذي ظهر قبل أيام في فيديو مؤثر له، وهو يجلس على كرسيه المتحرك ويكسو جسمه عده ضمادات لمداوة جروحه، ليطمأن معتز الوطن العربي أجمع عن آخر التطورات الصحية: «الحمد لله بخير لسه عنده عملية، ولكن بسبب الضغط على المستشفى ما عملوه محتاج تركيب بلاتين في ايده، كل جسمه جروح ورأسه ووجهه بس ايديه فيها كسر كبير».

تابع «معتز»: «كمال حافظ لكتاب الله عز وجل وجل، وهو في الصف السادس الابتدائي، وحاليًا موجود في مدرسة بيحتمي بيها من هجمات القصف المفاجئة، احنا موزعين في المدرسة والمستشفى، النساء في المدرسة والشباب في المستشفى».

الحالة الصحية لوالدي كمال بعد إصابتهم

أما عن الحالة الصحية لوالديه روى عم الطفل، أن والده لا يزال بالمستشفى يتلقى العلاج، أما والدته فخرجت قبل يومين وهي الآن بصحة جيدة، فقد استشهد اثنين من أخواته أحمد وفراس، واتصاب كمال، وكمان اثنين وأبوه وأمه».

رسالة مؤثرة من صاحب فيديو «يا كمال» لشعب مصر

ظهر الطفل كمال أبو طير مجددًا، ليوجه رسالة مؤثرة إلى شعب مصر، ويكسو وجهه الأمل وتعلو البسمة شفتيه، ويعلن عن شفائه وأنه لا يزال على قيد الحياة «دعواتكم لأهل غزة يا شعب مصر، أنا بحب مصر وأهل مصر، دعواتكم دايمًا لغزة، الله يحفظكم يا أهل مصر ويحميكم».