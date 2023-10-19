«الطفل كمال» يوجه رسالة إلى شعب مصر بعد نجاته من القصف: «دعواتكم لأهل غزة»

لفت إليه الأنظار وتعاطفت معه قلوب أبناء الوطن العربي أجمع، بعد انتشار الفيديو الشهير الخاص به على منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح مقولته « يا كمال يا كمال كان عايش والله» هي الأيقونة الأشهر على الإطلاق، وهو يجلس على كرسي متحرك جسده ملفوفًا بالشاش، جراء الإصابات التي تعرض لها في القصف، ليخرج مجددًا والابتسامة تكسو وجهه ليوجه رسالة مؤثرة إلى شعب مصر فما هي؟.

رسالة مؤثرة من صاحب فيديو «يا كمال» لشعب مصر

ظهر الطفل كمال أبو طير مجددًا ليوجه رسالة مؤثرة إلى شعب مصر، ويكسو وجهه الأمل وتعلو البسمة شفتيه، ويعلن عن شفائه وأنه لا يزال على قيد الحياة «دعواتكم لأهل غزة يا شعب مصر، أنا بحب مصر وأهل مصر، دعواتكم دايمًا لغزة، الله يحفظكم يا أهل مصر ويحميكم».

مشهد إنساني جسده الطفل كمال أبو طير، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا والعالم العربي أجمع، ليتسائل الكثير عن حالته الآن، ليخرج بفيديو أكد فيه أنه بخير وبحالة صحية جيدة، نافيا شائعة وفاته التي انتشرت، طالبًا من الجميع الدعاء لوالديه لأنهم بحاجه إلى ذلك قائلًا: «ادعوا لأبويا وأمي بالشفاء العاجل، أنا الحمد لله خفيت وبقيت كويس، ادعوا لأهلي»، ثم رتل في نهاية الفيديو آيات من القرآن الكريم.