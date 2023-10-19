المجتمع المدني يؤيد الرئيس السيسي في رفض تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي

أيدت منظمات المجتمع المدنى تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى على تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة، مؤكدين موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والتى ستظل أكبر داعم ومساند لها، موضحين أن قرارات السيسى واتصالاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين دائماً ما تترجم عن أن مصر لن تتخلى عن أشقائها وأنها دائماً فى صدارة الدول المدافعة عنها.

«شباب البرنامج الرئاسى»: نقف بجانب حقوق أشقائنا المشروعة

بدوره أعلن شباب البرنامج الرئاسى تأييدهم الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى أولف شولتس، وتأكيده رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر والذى يعيد فكرة المقاومة لسيناء.

وأكد شباب البرنامج الرئاسى الاصطفاف صفاً واحداً خلف القيادة المصرية فى قراراتها الحكيمة، وتأييدهم المطلق لموقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة لشعب فلسطين من العودة إلى أراضيه وحل القضية على أساس إقامة دولتين، ويكون المعيار الوحيد فى ذلك هو السلام العادل، حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.

ومن جانبها، ثمنت النقابة العامة للمهن الزراعية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، والذى بلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، فى مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وشددت على أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كل الأراضى، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وأضافت: «نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء فى فلسطين، ومستعدون للحشد ضد تهجير الفلسطينيين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هى خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه».

ونظمت، اليوم، نقابة المهن التعليمية مؤتمراً حاشداً بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شارك فيه آلاف المعلمين، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة لتأييد الرئيس السيسى، وتعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن منتدى شباب العالم دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى، وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين، مؤكدين كامل تأييدهم لموقف الدولة الداعم لحقوق القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين فى الدفاع عن أراضيهم.

وأكد المنتدى دعم دعوة السيسى وتفويضه باسم منتدى شباب العالم وكل شباب العالم الداعمين للسلام فى اتخاذ ما يلزم لحث المجتمع الدولى على تنفيذ تعهداته والمواثيق الدولية، والأعراف الإنسانية التى تضمن الحفاظ على الحق الإنسانى الأول وهو الحق فى الحياة.

«القومى لذوى الإعاقة»: نساند القيادة السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم على الأراضى الفلسطينية

وأدان المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى بيان، القصف الإسرائيلى للمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة، الذى أسفر عن استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين من الجرحى والأطفال والنساء.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، عن إدانتها الكاملة لما حدث، وطالبت المجتمع الدولى بوقف أعمال الاحتلال الإسرائيلى الإجرامية بحق الفلسطينيين، وأعلنت المشرف العام على المجلس مساندة جميع المصريين، وفى القلب منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لقيادتهم السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف الجرائم التى تدور على الأراضى الفلسطينية من جانب الاحتلال.

واستنكر مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، الممارسات القمعية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين والعزل من الفلسطينيين، التى وصلت إلى أبشع صورها فى قصف سلطات الاحتلال للمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة، باعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وسط صمت دولى وحقوقى متعمد.

وأكدت رئيس المجلس أن الشعب المصرى يقف خلف قيادته السياسية فى تحركاتها الرامية إلى وقف العنف، وفى الاتصالات التى تقوم بها قيادته السياسية التى من شأنها احتواء الموقف والأزمة، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، ومطالبة المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه ما يحدث، مؤكدة أن الشارع المصرى على قلب رجل واحد تجاه قرارات قياداته ورئيسه.

وفى السياق ذاته، فوضت كتلة الحوار الرئيس عبدالفتاح السيسى لرفض تهجير أهل غزة إلى سيناء، وحماية حق الشعب الفلسطينى فى أرضه والذى نصر عليه، ولن نتنازل عنه.

وقال باسل عادل، مؤسس الكتلة، إن ذلك يأتى فى إطار تداعيات أزمة فلسطين الأخيرة والاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطينى الأعزل، ودك منازلهم فوق رؤوسهم، ومجزرة المستشفى الأهلى المعمدانى، وقتل أكثر من 500 مدنى آمن لاذ به للعلاج أو الأمن.

وأضاف مؤسس الكتلة، فى بيان له اليوم، أن ذلك يأتى بعد النداءات المتكررة فى الإعلام الإسرائيلى لمواطنى غزة للنزوح جنوباً تجاه مصر، والإصرار على هذا الاتجاه الذى يرمى إلى تصفية القضية وإخراج شعب بالكامل من أرضه وتهجيره قسرياً، ودفع أهل غزة للنزوح إلى مصر ثم دفع أهل الضفة للنزوح إلى الأردن ثم إنهاء أقدم قضية احتلال.

بدوره أعلن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تأييده الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموقفه من العدوان الإسرائيلى على المدنيين فى غزة، مؤكداً انضمامه لكل القوى الوطنية والشعبية الرافضة للتهجير القسرى لسكان غزة، وتفويض الرئيس فيما يلزم من خطوات تراعى حقوق إخواننا فى فلسطين، وتحمى الأمن القومى المصرى، وتحفظ أمن واستقرار الإقليم بالكامل.