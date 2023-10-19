ليلى علوي: لابد من الوقوف أمام محاولات طمس القضية الفلسطينية

شددت الفنانة ليلى علوي، على ضرورة توحيد الصفوف، للتصدي لكل محاولة لطمس القضية الفلسطينية، التي ستظل ضمن أولويات الدولة المصرية، مهما طال الزمن.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «في الأيام الصعبة اللي بنعيشها لازم نتكاتف ونتعاون ونتحد في وش كل محاولة للعبث بأراضينا أو محاولة طمس القضية الفلسطينية، اللي هتفضل طول عمرها قضية مصر الأولى، اللي عمرها ما اتخلت عن أشقائها في أي ظرف من الظروف، وطول الوقت من خلال قيادتنا الحكيمة والقوية، قادرة ترد العدوان عننا، وعمرها ما قبلت المساس بينا أو بكرامتنا وأراضينا».

وأضافت ليلى علوي، «اللي بيحصل في غزة من مجازر واستباحة للدماء هو عار على الإنسانية كلها ولا يمكن استمرار السكوت عليه في ظل الظروف الطاحنة التي يمر بها أهلنا هناك، لذا أفوض أنا ليلى أحمد علوي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع اسرائيل وتجنب إنهاء مسيرة السلام التي مر عليها عقود، وحماية سيناء من تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية.. حماية الفلسطينيين وضمان البقاء عليهم في أراضيهم فليس هناك دولة بلا شعب».