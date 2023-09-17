ليلى علوي تبدأ اليوم تصوير فيلم «مقسوم»

تعيش الفنانة ليلى علوي، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، إذ تعاقدت على بطولة فيلم جديد، يحمل اسم «مقسوم»، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، تمهيدًا لعرضه في السينمات، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

فيلم «مقسوم» لـ ليلى علوي، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج «blue print»، وسينرجي، وأفلام مصر العالمية.

ليلى علوي تنتهي من تصوير فيلم «آل شنب»

وكانت ليلى علوي، قد انتهت منذ فترة من تصوير دورها في فيلم «آل شنب»، والذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانات، مثل سوسن بدر، ولبلبة وهيدي كرم، وتدور الأحداث في إطار من كوميديا الموقف، وهو من تأليف وإخراج أيتن أمين.

يذكر أن ليلى علوي، بصدد التعاقد على فيلم سينمائي جديد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي مازالت تحصده بفيلمها «شوجر دادي» الذي عرض في بداية الصيف وحقق أرقاماً قياسية في الإيرادات في مصر ودول الخليج العربي.