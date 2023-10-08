ليلى علوي تطرح البوستر الرسمي لفيلم «آل شنب»

طرحت الفنانة ليلي علوي، البوستر الرسمي لفيلم «ال شنب»، الذي يعرض بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامته الجمعة المقبل.

ونشرت ليلي علوي، البوستر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها: «البوستر الرسمي لفيلم آل شنب، والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا».

تفاصيل فيلم «آل شنب»

فيلم «آل شنب» بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فني أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.