الجمهور يهنئ ليلى علوي بفيلم «آل شنب» بعد طرح البوستر الدعائي: شكله يجنن

حرص جمهور الفنانة ليلى علوي على تهنئتها بعد طرحها لبوستر فيلها الجديد آل شنب، المقرر طرحة في مهرجان الجونه السينمائي الدورة المقبلة.

ليلى علوي تنشر البوستر الدعائي للفيلم

ونشرت ليلي علوي البوستر الدعائي لفيلم أبو شنب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام وعلقت عليه: «البوستر الرسمي لفيلم آل شنب والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا».

انهالت تعليقات الجمهور على البوستر كالتالي: «البوستر يجنن مبروك بالتوفيق»، وعلق آخر: مبروك حبيبة قلوبنا هيكسر الدنيا، وقال آخر: عاجبني شكل سوسن بدر، وقال تعليق آخر: ألف مبروك شكله فيلم حلو أوي.

تفاصيل فيلم آل شنب

فيلم آل شنب بطولة النجم الصاعد حسن مالك وليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة وهيدي كرم.

وتدور أحداث الفيلم حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت أحد أفراد العائلة فجأة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية وتتوالى الأحداث.