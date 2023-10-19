أفواج «التحالف الوطني» تشارك باعتصام «مرابطون حتى الإغاثة» أمام معبر رفح

توجهت أفواج من «مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى»،اليوم، إلى معبر رفح البرى استعداداً للانضمام للاعتصام المفتوح الذى أعلن عنه «التحالف» لحين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن المشاركين «مؤسسة أبوهشيمة الخير- مجلس الشباب المصرى- مؤسسة أبوالعينين- جمعية الأورمان- الجارحى- صُناع الخير» وغيرهم من أعضائه، وذلك وسط أجواء تعمها مشاعر الوطنية والانتماء للقضية الفلسطينية.

«حياة كريمة»: جاهزون لحين فتحه ودخول المساعدات.. ونؤيد بقاء الأشقاء فى أرضهم

فيما أكدت «مؤسسة حياة كريمة» أن الاعتصام المفتوح أمام معبر رفح سيستمر إلى أن يتم دخول جميع شاحنات المساعدات لنجدة الأهالى هناك.

وشهد المعبر إقبالاً كبيراً من الأهالى الموجودين فى القرى المجاورة من أجل المشاركة مع قافلة المساعدات التابعة للتحالف الوطنى فى التعبئة والتحضير وغيره، والآن يفد الأهالى للمشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى أعلن عنه التحالف، والجميع فى الاعتصام يرتدون اللون الأسود رافعين شعار «مرابطون حتى الإغاثة»، إلى جانب رفع أعلام فلسطين ومصر.

وحرص عدد كبير من الموجودين على ارتداء الوشاح الفلسطينى التقليدى، يأتى ذلك رغبة من الموجودين فى التعبير عن تضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية، ولرغبتهم الكبيرة فى دخول المساعدات إلى القطاع فى أسرع وقت ممكن، واستيائهم من رفض إسرائيل فتح المعبر ودخول المساعدات لإغاثة أهالى فلسطين الذين أصبحوا الآن فى أمسّ الحاجة إلى المساعدات الموجودة على بابه.

كما أعربوا عن رفضهم للمخطط الشيطانى بنزوح الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء، وتأييدهم الشديد لموقف وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فجميع المواطنين - الفلسطينيين والمصريين- يعون تماماً مدى خطورة أن يترك أهالى غزة أرضهم، ومدى تأثير ذلك على القضية الفلسطينية، وكذا أثر ذلك على الأمن القومى المصرى، فمن المرفوض أن تتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى ودول الجوار، كما أنه من المرفوض أن تتحول سيناء إلى قاعدة للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تأييدها الكامل لقرارات الرئيس السيسى، معلنة اعتصام الأعضاء ومتطوعى المؤسسة أمام معبر رفح، لحين فتحه ومرور قوافلنا الإغاثية، مضيفة: «نعلن استجابتنا الكاملة، بكل متطوعينا ومكاتبنا الميدانية، ودعمنا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونؤكد جاهزية المتطوعين للاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ودخول المساعدات، وذلك لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين فى أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسرى فى سيناء».

وتابعت: «مستمرون فى حشد جهود الشركاء من المجتمع المدنى المصرى والدولى وجهود المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصرى لدعم الأشقاء فى قطاع غزة، كما نعلم أن متطوعينا ومتطوعى المجتمع المدنى فى اعتصام مفتوح أمام معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».