مسؤول متطوعي «حياة كريمة»: صامدون حتى دخول المساعدات إلى غزة

قال أحمد ناجي حسن مسؤول متطوعي «حياة كريمة» في معبر رفح، إنهم تحملوا مسؤولية التواجد مع التحالف الوطني من أجل دخول الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

كل الشباب موجودون لتقديم رسالة واحدة

وتابع مسؤول متطوعي «حياة كريمة»، خلال استضافتة على شاشة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح: «موجودين وبدأنا شغل من أربع أيام شحن وتفريغ المساعدات وتعبئة كل الشاحنات الموجودة، ومستمرين حتى الإغاثة، مش هنمشي من هنا، أحنا شباب أول ما قولنا في محنة محتاجينكوا شباب سيناء كلهم تواجدوا على المعبر، كل الشباب موجودين لتقديم رسالة واحدة».

دعم القيادة السياسية

وأوضح، أننا لابد أن نتكاتف جميعا دعما للقيادة الساسية في القضية الفلسطينية، لإيصال المساعدات الإنسانية التي وفرها التحالف الوطني، ونصرة الأشقاء في فلسطين.