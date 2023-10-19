«الصحة» تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة».. تقديم 306 آلاف خدمة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 306 آلاف و760 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 18 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

ومن جهته أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 7 آلاف و321 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 24 ألفا و517 خدمة.

خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و932 مولودا، فيما قدمت 22 ألفًا و565 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و864 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و508 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ9 آلاف و764 مواطنا.

فحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و438؟استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 11 ألفا و916 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 70 ألفا و809 منتفعين، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 116 ألفا، و968 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 11 ألفا و331 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و4 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 47 ألفا و600 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».