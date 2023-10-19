يجب الانتهاء من حصاد الزرع.. نوه غزيرة الأمطار تضرب المحافظات 16 نوفمبر

كشف الدكتور عبدالله علام ، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوى الجمهورية، عن ضرورة حصاد المحاصيل الصيفية حال نضج ثمارها مثل محصول الأرز الشعير، وجني القطن، وجمع ثمار الفواكه من البلح، والجوافة، والطماطم، دون تأخير، قبل حلول 16 نوفمبر المقبل، حتى لا تتلف جراء حدوث نوة غزيرة المطر تسودها العواصف الرعدية الشديدة.

موعد نوة عاصفة باقي 27 يوما

وأوضح الدكتور «عبد الله»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه يحب على جموع المزارعين في محافظات مصر، سرعة الحصاد للمحاصيل الزراعية في موعدها دون تراخي في هذا الأمر، قبل قدوم «نوة المكنسة»، التي تحل علينا في 16 من شهر نوفمبر المقبل، حيث تحدث على مدار 4 أيام متتالية، كما أنها تكون شديدة الأمطار، واتجاه الرياح بها شمالية غربية عاصفة تقلع الأشجار وتؤثر على الزراعات الحقلية، نظراً كونها متقلبة المناخ.

عواصف ورياح وأمطار

وأضاف أن تلك النوة تشهد خلال هبوبها على مدار 4 أيام عواصف ترابية ورملية عاتية، على المحافظات الشمالية الساحلية الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط، وحتى جنوب وشمال شبه جزيرة سيناء، وشمال صعيد مصر، وهو الأمر الذي ننصح به المزارعين بضرورة الحصاد في أوقاتها.