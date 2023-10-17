تفاصيل جهود الحد من من آثار تغير المناخ.. 31 مليون دولار لحماية السواحل الشمالية

إجراءات عديدة يجري تنفيذها للحماية من أخطار السيول في مصر، خاصة بعد إطلاق العديد من المشروعات لحماية الدلتا والصعيد والسواحل الشمالية والبحر الأحمر من تغيرات المناخ.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه تم العمل على ما يلي:

مشروعات ضخمة لـ«حماية الإسكندرية» من تغيرات المناخ

- 939 مليون جنيه تكلفة المشروعات بالإسكندرية بطول 90 كم.

- 66 مليون جنيه تكلفة تدعيم الحائط البحري بالمنتزه للحماية من عمليات النحر.

- 193 مليون جنيه تكلفة مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.

- 75 مليون جنيه تكلفة عملية حماية الكورنيش باتجاه المنشية بطول 500 متر.

- 336 مليون جنيه تكلفة إنشاء حواجز غاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا.

- 269 مليون جنيه تكلفة حماية «قلعة قايتباي»من الأمواج العالية بإنشاء حائط بطول 520 مترا.

مشروع جديد لحماية السواحل الشمالية والدلتا من التغيرات المناخية

- 31.4 مليون دولار تكلفة المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الموارد المائية والري.

- 5 محافظات يشملها المشروع لحماية مناطقها المنخفضة من تغيرات المناخ

وهي: «بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بطول 69 كم».

الهدف:

- استخدام الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تغيرات المناخ.

- إقامة محطات لرصد التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر.

- الحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بـ «سواحل المتوسط».

- إنشاء جسور للحماية الشاطئية في المناطق المنخفضة.

268 عملا صناعيا بالصعيد لمواجهة السيول

- 1.6 مليار جنيه تكلفة إنشاء 268 عملًا صناعيا بالصعيد بسعة تخزينية 192 مليون م3.

- 70 عملا صناعيا جار إنشاؤها في الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون م3 بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

- 69 عملا صناعيا من المستهدف إنشاؤها بالصعيد بتكلفة 4.6 مليارات جنيه حتى عام 2024.