مع بدء الأجواء الشتوية.. 5 نوات تضرب المحافظات حتى نهاية 2023

تضرب 5 نوات سواحل ومدن محافظات مصر، مع بداية شهر أكتوبر الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، حيث يكون البعض منها محملة بالأتربة والرمال وأخري عاصفة من حيث هبوب الرياح، بالإضافة لسقوط أمطار غزيرة للبعض منها علي محافظات الوجهين البحري والقبلي.

موعد 5 نوات حتي نهاية 2023

وكشف الدكتور عبدالله علام ، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين والمناخ على مستوي الجمهورية، في تصريحات لـ«للوطن»، عن موعد النوات المحتملة، موضحا أنها ستكون بداية من منتصف نوفمبر المقبل كالتالي:

- نوة المكنسة، تكون مدتها 4 أيام، وتبدأ مع حلول يوم 16 من شهر نوفمبر، وتكون شديدة المطر، واتجاه الرياح بها شمالية غربية.

- نوة باقي المكنسة، تكون مدتها علي مدار 4 أيام ، وتبدأ مع حلول يوم 22 نوفمبر، وتكون ممطرة، واتجاه الرياح بها جنوبية غربية.

- نوة قاسم، تكون مدتها 5 أيام، وتبدأ مع حلول يوم 4 ديسمبر، ممطرة، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

- نوة الفيضة الصغري، وتكون مدتها 5 أيام، وتبدأ مع حلول يوم 19 ديسمبر، مصحوبة بأمطار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- نوة عيد الميلاد، وتكون مدتها يومان، وتبدأ مع حلول يوم 28 ديسمبر، شديدة المطر، واتجاه الرياح غربية.

أمطار غزيرة علي السواحل

بينما حذر الدكتور «علام»، سكان المناطق الساحلية بضرورة توخي الحذر أثناء حدوث تلك النوات، خاصة في المدن القريبة من مياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بضرورة متابعة حالة الطقس لحمايتهم من أي ضرر جراء تقلبات الطقس وقت حدوثها، حيث يكون البعض منها محملة بالأتربة والرمال وأخرى شديدة الأمطار، علاوة علي شدة الرياح.